Сотрудники нижегородского аэропорта работают с пассажирами из-за временных ограничений

Сотрудники нижегородского аэропорта и представители авиакомпаний работают с пассажирами из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, об этом сообщается в канале Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова в национальном мессенджере Max.
Напомним, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
«Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребенка. Кулеры с водой размещены в залах ожидания. Медпункт работает 24/7. В зале — зарядные стойки для персональных мобильных устройств; бесплатный WI-FI на территории аэровокзала», — рассказали в аэропорту.
На период действия ограничений пассажиров просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в нижегородском аэропорту.