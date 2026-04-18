Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники нижегородского аэропорта работают с пассажирами из-за временных ограничений

Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Время

Сотрудники нижегородского аэропорта и представители авиакомпаний работают с пассажирами из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, об этом сообщается в канале Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова в национальном мессенджере Max.

Напомним, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

«Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребенка. Кулеры с водой размещены в залах ожидания. Медпункт работает 24/7. В зале — зарядные стойки для персональных мобильных устройств; бесплатный WI-FI на территории аэровокзала», — рассказали в аэропорту.

На период действия ограничений пассажиров просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в нижегородском аэропорту.