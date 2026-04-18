С прилавков магазинов Краснодара исчезли лимоны

В Краснодаре на прилавках магазинов возникли серьезные перебои с поставками лимонов. Популярный турецкий фрукт исчез даже из крупных сетевых супермаркетов, сообщают местные покупатели. Жители кубанской столицы не могут найти цитрусовые уже несколько дней.
Дефицит затронул как бюджетные, так и премиум-сети. Накануне экзотический товар полностью отсутствовал в крупных супермаркетах, вызвав недоумение среди покупателей.
Потребители в соцсетях делятся фото пустых полок и жалуются на нехватку витамина C. Альтернативы — апельсины и мандарины — пока есть.