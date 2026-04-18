В Пулково задержали 18 рейсов на фоне ограничений

В аэропорту Пулково приостановили полеты с 4:05 мск. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели для обеспечения безопасности полетов, объяснили в Росавиации. Спустя почти два часа в агентстве воздушного транспорта сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов.