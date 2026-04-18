В Пулково задержали 18 рейсов на фоне ограничений

Вылет 18 рейсов задерживается более чем на два часа в Пулково, сообщила пресс-служба петербургского аэропорта.
Согласно сообщению, также были отменены четыре рейса на вылет.
«С запасных аэродромов рейсов не ожидается. Аэропорт работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.
В аэропорту Пулково приостановили полеты с 4:05 мск. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели для обеспечения безопасности полетов, объяснили в Росавиации. Спустя почти два часа в агентстве воздушного транспорта сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов.
Минувшей ночью силы ПВО сбили 258 украинских беспилотников над территориями российских регионов. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в ночь на 18 апреля над регионом сбили 27 БПЛА.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.