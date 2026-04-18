Студент НГТУ Эрдэм Хубукшанов стал международным гроссмейстером в 19 лет

Студент первого курса факультета бизнеса НГТУ НЭТИ Эрдэм Хубукшанов получил звание международного гроссмейстера. Такое решение было принято Международной федерацией шахмат на апрельском конгрессе 2026 года, сообщили в пресс-службе вуза.
Хубукшанов стал пятым гроссмейстером за 75-летнюю историю университета. Ранее этого титула добивались Павел Малетин, Дмитрий Бочаров, Сергей Юдин и Вера Небольсина.
Новому гроссмейстеру 19 лет — он входит в число самых молодых обладателей этого звания в России и мире.
Среди его достижений — победа на мировом юношеском первенстве по блицу, серебряные медали чемпионатов Европы среди юношей и Азии по быстрым шахматам и блицу, а также победы и призовые места на первенствах России среди юниоров и юношей.
Сейчас спортсмен тренируется под руководством гроссмейстера Сергея Рублевского, входящего в тренерский штаб сборной России, а также Дмитрия Бочарова, представляющего Новосибирскую область. В университете его подготовку курирует доцент факультета бизнеса Алексей Долгов.