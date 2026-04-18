Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студент НГТУ Эрдэм Хубукшанов стал международным гроссмейстером в 19 лет

Он входит в число самых молодых обладателей этого звания в России и мире.

Источник: Om1 Новосибирск

Студент первого курса факультета бизнеса НГТУ НЭТИ Эрдэм Хубукшанов получил звание международного гроссмейстера. Такое решение было принято Международной федерацией шахмат на апрельском конгрессе 2026 года, сообщили в пресс-службе вуза.

Хубукшанов стал пятым гроссмейстером за 75-летнюю историю университета. Ранее этого титула добивались Павел Малетин, Дмитрий Бочаров, Сергей Юдин и Вера Небольсина.

Новому гроссмейстеру 19 лет — он входит в число самых молодых обладателей этого звания в России и мире.

Среди его достижений — победа на мировом юношеском первенстве по блицу, серебряные медали чемпионатов Европы среди юношей и Азии по быстрым шахматам и блицу, а также победы и призовые места на первенствах России среди юниоров и юношей.

Сейчас спортсмен тренируется под руководством гроссмейстера Сергея Рублевского, входящего в тренерский штаб сборной России, а также Дмитрия Бочарова, представляющего Новосибирскую область. В университете его подготовку курирует доцент факультета бизнеса Алексей Долгов.