«Ротор» в Хабаровске одержал пятую победу подряд

В матче 29-го тура в Первой лиге «СКА-Хабаровск» принимал на своем поле волгоградский «Ротор». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе волжан дублем отметился Имран Азнауров, это его первые голы в сезоне. У хозяев единственный результативный удар на счету Тельядо Алкалде.

Матч прошел с большим преимуществом «Ротора», для которого эта победа стала пятой подряд. А вот дальневосточники на домашнем стадионе не могут выиграть с прошлой осени.

В итоге волгоградцы набирают 48 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, хабаровские армейцы находятся на 13-й позиции — у них осталось 35 баллов.

В следующем туре «Ротор» дома примет московскую «Родину». Соперником хабаровского клуба станет костромской «Спартак».