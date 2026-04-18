Автобус с иностранцами опрокинулся в Забайкалье, погиб человек

В Забайкалье опрокинулся пассажирский автобус с иностранными гражданами. В результате аварии погиб один человек, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС России.
ДТП произошло 18 апреля на 70-м км трассы Чита — Забайкальск. По предварительным данным, перевернувшийся автобус перевозил иностранных граждан. В салоне находились около 40 человек.
В результате аварии один человек погиб на месте. Спасателям пришлось извлекать его тело из поврежденного автобуса. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
Автобус перевозил граждан Китая, которые ехали из Маньчжурии в Читу, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по планированию и развитию региона.
