В Татарстане заготовят более 11 тысяч килограммов семян

Особое внимание уделят уходу за объектами лесного семеноводства.

Лесники Татарстана в этом году заготовят свыше 11 тыс. кг семян лесных растений, сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе». Работы проводят при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».

«Мы уделим особое внимание уходу за объектами лесного семеноводства. Мероприятия будут проведены на площади 488 гектаров. Эта работа — залог эффективного лесовосстановления на годы вперед. Также мы планируем перевести в земли, на которых расположены леса, лесные культуры на площади 1,5 тысячи гектаров», — отметил он.

Лесовосстановление проводят в том числе во время акции «Сад памяти». В этом году в регионе для нее уже подобрали 70 гектаров земли. Деревья появятся как в лесах, так и в черте населенных пунктов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.