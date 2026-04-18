Московских зрителей, пришедших в Театр имени Моссовета посмотреть мюзикл Красноярского музыкального театра, номинант фестиваля «Золотая маска» «Бой с тенью», ждал шок: спектакль отменен в связи с болезнью актеров. 28 членов труппы были увезены «скорой помощью» прямо с репетиции — внезапное пищевое отравление.
Теперь все в порядке: больные поправились и улетели домой, причины ЧП расследуются, жюри посмотрит спектакль в Красноярске. Он по многим параметрам примечателен.
Еще недавно мирно бытовавший в тени более прославленных трупп Красноярский музыкальный два года назад поразил театралов беспрецедентным количеством премий на фестивалях «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» — мировая премьера мюзикла Артура Байдо в постановке Дмитрия Белова «Орел и Ворон» прошла триумфально. И вот теперь новый мюзикл Артура Байдо «Бой с тенью» претендует на «Золотую маску». Сибирские театры (Красноярск, Иркутск) явно выходят в ряд лидеров жанра и по креативности, стремлению создавать новые произведения, и по уровню трупп.
Фото: Юлия Раскова/Красноярский музыкальный театр.
Мотивы пьесы Евгения Шварца «Тень», как известно, навеяны сказкой Андерсена о тени, отделившейся от своего владельца, возомнившей себя личностью, обретшей власть и давшей волю своим неумеренным амбициям. Пока не прозвучит единственно действенное: «Тень, знай свое место!».
Переводя пьесу на язык музыкального действа, либреттист Сергей Плотов ушел довольно далеко от первоисточника, соединив сюжетные мотивы двух гениев: Андерсена и Шварца: теперь в сказочном городе живут Стойкий оловянный солдатик и Мальчик-с-пальчик, Снежная Королева и остроумно преображенная Дюймовочка, Доктор — это выросший и ставший скептиком Кай. В министры королевства выбились портные, состряпавшие призрачное платье для Голого короля. И точно так же, как в реальности, множество Людоедов живут рядом, всегда готовые к трапезе. Причем уставший от сказок город от них активно открещивается. Горожане убеждены, что все врут, все — негодяи, и честный Ученый там белая ворона, никто ему не верит.
Фото: Юлия Раскова/Красноярский музыкальный театр.
Режиссер Джемма Аветисян со сценографом Екатериной Малининой оформляют волшебное шоу лаконично, но броско: передвижные пилоны, на них можно проецировать соответствующие моменту образы, городская среда обозначена неоновыми вывесками. Геометричность сценографии функциональна, но, мне показалось, не очень сказочна. Зато возникает легко трансформируемое пространство для шоу, где действуют герои в самых экстравагантных костюмах от бального у Снежной королевы до вульгарного в полоску у продажного журналюги Цезаря Борджиа. Влюбленной Анунциате (Лива Орешкова) досталось нечто этнографическое плюс красная шапочка, которую, вероятно следует писать с большой буквы — она тоже из популярной сказки. Анунциата здесь хоть и влюблена в Ученого, но до настоящей любви девчушка не доросла и не сможет быть, как у Шварца, альтернативой изменчивой Принцессе — любовь здесь никого и ничего не победит. Ее папа, который всегда подслушивает под дверью, облачен в кроваво-красное и держит ружье наизготовку. Благодаря костюмам, световым эффектам и цифровым проекциям все это выглядит ярким шоу. Что подкреплено многожанровостью музыки.
Артур Байдо известен прежде всего как непревзойденный аранжировщик (вспомним его заново рожденные «Сильву» и «Кабаре»), а теперь зарекомендовал себя как талантливый композитор-мелодист. В «Бое с тенью» именно музыка оставляет наиболее глубокое впечатление, что редко бывает в отечественных образцах жанра. Ее автор идеально чувствует природу мюзикла, снабжая каждого персонажа яркими музыкальными характеристиками, используя то симфоджаз, то ритм-энд-блюз, то хип-хоп, виртуозно сохраняя при этом единство стиля. Музыка оттеняет наивный романтизм Ученого, разухабистость поп-дивы Юлии Джули и мужиковатую напористость Людоеда, в ней много симпатичных ансамблевых сцен типа бэк-вокал — изобретательно оркестрованная музыка стала самым захватывающим приключением этой сказки.
Фото: Юлия Раскова/Красноярский музыкальный театр.
Спектакль многонаселен, и понятно, что театру нужно обходиться имеющимися у труппы ресурсами. Мюзикл требует универсальных актеров, и неровность исполнения предрешена: кто-то, как очкарик Ученый Христиан-Теодор (Кирилл Черных), пластичен и действительно выглядит Гадким утенком в кругу ряженых лебедей, его Тень (Михаил Дубовцев) инфернальна, Юлия Джули у Марии Селиверстовой вполне себе дива — самовлюбленная, но не без сердца. А кто-то не очень владеет сценической речью и даже роскошные реплики Шварца пролетают мимо. В случае с легковерной Принцессой произошли самые крутые перемены. Нина Похабова в парике-тяжеловесе королевственной матроны играет не романтический объект воздыханий, а женщину явно опытную и опасную. Она знает, что все кругом вруны и сама не прочь обмануть — только еще подыскивает жертву.
Нельзя не отметить исполнительскую культуру во всем, что касается музыки (дирижер-постановщик Валерий Шелепов): точности вокальных ансамблей (Ольга Ерченко), разнообразия оркестровых красок в любую минуту спектакля, где хороши не только музыкальные номера, но и, как в кинофильме, общая звуковая аура волшебной сказки, скрепляющая шоу в единое музыкальное событие. Хореография Артема Игнатьева скупа, концертных номеров ей не досталось, но она хорошо работает на смыслы: у обретшей власть Тени, к примеру, тут же появились свои угодливые тени.
Под водительством нового худрука Джеммы Аветисян театр проявляет хорошую амбициозность, замахиваясь на сложные во всех отношениях проекты. Пусть не все пока безупречно, но — только так можно, шаг за шагом, овладеть трудным, редким театрам покорившимся, но набирающим популярность жанром.