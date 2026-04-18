Новый мюзикл Артура Байдо «Бой с тенью» претендует на «Золотую маску»

Режиссер Джемма Аветисян со сценографом Екатериной Малининой оформляют волшебное шоу лаконично, но броско: передвижные пилоны, на них можно проецировать соответствующие моменту образы, городская среда обозначена неоновыми вывесками. Геометричность сценографии функциональна, но, мне показалось, не очень сказочна. Зато возникает легко трансформируемое пространство для шоу, где действуют герои в самых экстравагантных костюмах от бального у Снежной королевы до вульгарного в полоску у продажного журналюги Цезаря Борджиа. Влюбленной Анунциате (Лива Орешкова) досталось нечто этнографическое плюс красная шапочка, которую, вероятно следует писать с большой буквы — она тоже из популярной сказки. Анунциата здесь хоть и влюблена в Ученого, но до настоящей любви девчушка не доросла и не сможет быть, как у Шварца, альтернативой изменчивой Принцессе — любовь здесь никого и ничего не победит. Ее папа, который всегда подслушивает под дверью, облачен в кроваво-красное и держит ружье наизготовку. Благодаря костюмам, световым эффектам и цифровым проекциям все это выглядит ярким шоу. Что подкреплено многожанровостью музыки.