Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уверенная победа «Ротора»: дубль Азнаурова принёс три очка в Хабаровске

Волгоградский «Ротор» успешно провёл выездной матч 29‑го тура Первой лиги против «СКА‑Хабаровск». Встреча, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Уже в первом тайме волгоградцы продемонстрировали уверенную игру и завладели преимуществом. Ключевым моментами стартовой 45‑минутки стали голы Имрана Азнаурова: на шестой минуте он открыл счёт в матче, а на 26‑й удвоил преимущество гостей (2:1).

Между этими результативными ударами поместился мяч хозяев: на 18‑й минуте отличился Хакобо Алькальде (1:1).

Во втором тайме «Ротор» продолжил контролировать ход игры и сохранил игровое преимущество. Команда действовала уверенно в обороне и грамотно сдерживала атаки соперника. Несмотря на настойчивые попытки обеих команд забить, счёт на табло больше не менялся — зрители не увидели голов во второй половине встречи.

Игра показала, что «Ротор» находится в хорошей форме: команда одержала пятую победу подряд. Тренерский штаб и болельщики могут быть довольны результатом — на протяжении всего матча преимущество волгоградцев было очевидным, а итоговая победа выглядела заслуженной.

Александр Веселовский.

Фото Андрея Поручаева.