В Симферополе более 100 человек проверили здоровье легких

Исследование проводили на передвижном флюорографе.

Свыше 100 жителей и гостей Симферополя прошли бесплатное обследование состояния легких в ходе акции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом, сообщили в аппарате Совета министров Республики Крым. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Свое здоровье пациенты проверили на передвижном флюорографе. Результаты исследований они могут получить в амбулаторном отделении № 1 Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии, расположенном на улице Богдана Хмельницкого. При себе необходимо иметь паспорт.

«Главная цель мероприятия — напомнить людям о важности регулярного профилактического осмотра. Врачи и волонтеры не только проводили обследования, но и подробно рассказывали о том, как защитить себя от туберкулеза, на какие симптомы стоит обращать внимание и почему важно вовремя посещать врача. Все участники получили полезные памятки и брошюры о здоровом образе жизни», — говорится в сообщении.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

