В этом году на Кубани обновят участок трассы Динская — Старомышастовская

Ремонт участка автодороги Динская — Старомышастовская в Краснодарском крае завершат в четвертом квартале 2026 года, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы выполняют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Речь идет об отрезке, расположенном с 8-го по 15-й километр в сторону села Красносельского. Сейчас специалисты фрезеруют асфальтовое покрытие, устраняют просадочные участки и проводят подготовку проезжей части к укладке нового асфальта.
Ремонт объекта имеет важное значение для транспортной инфраструктуры Динского района и всего Краснодарского края. Реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения, увеличить пропускную способность трассы. Обновление трассы также будет способствовать социально‑экономическому развитию прилегающих территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.