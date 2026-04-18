В Ростове задержали мошенника, который выдавал себя за госслужащего

Как сообщает пресс-служба Управления УФСБ России по Ростовской области, сотрудники ведомства пресекли деятельность мужчины, выдававшегося себя за представителя различных государственных структур и предлагал предпринимателям незаконные услуги покровительства.
Сообщается, что фигурант дела Пётр Левикин, представлялся сотрудником ФСБ, Службы внешней разведки и даже помощником высокопоставленных должностных лиц.
В частности, он выдавал себя за заместителя начальника управления собственной безопасности ФСБ, адъютанта руководства спецслужбы и сотрудника полпредства президента в Южном федеральном округе.
По версии правоохранителей, мужчина предлагал бизнесменам за деньги содействие в решении различных вопросов, включая трудоустройство в силовые структуры и обеспечение «покровительства» предпринимательской деятельности.
Также он использовал легенду о проверках на наличие прослушивающих устройств в служебных кабинетах, чтобы укреплять доверие и расширять круг контактов.
Следствие сейчас устанавливает возможную причастность других лиц в правоохранительной среде.
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.