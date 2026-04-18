Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове задержали мошенника, который выдавал себя за госслужащего

Сотрудники УФСБ пресекли деятельность мужчины, который выдавал себя за представителей различных государственных структур.

Как сообщает пресс-служба Управления УФСБ России по Ростовской области, сотрудники ведомства пресекли деятельность мужчины, выдававшегося себя за представителя различных государственных структур и предлагал предпринимателям незаконные услуги покровительства.

Сообщается, что фигурант дела Пётр Левикин, представлялся сотрудником ФСБ, Службы внешней разведки и даже помощником высокопоставленных должностных лиц.

В частности, он выдавал себя за заместителя начальника управления собственной безопасности ФСБ, адъютанта руководства спецслужбы и сотрудника полпредства президента в Южном федеральном округе.

По версии правоохранителей, мужчина предлагал бизнесменам за деньги содействие в решении различных вопросов, включая трудоустройство в силовые структуры и обеспечение «покровительства» предпринимательской деятельности.

Также он использовал легенду о проверках на наличие прослушивающих устройств в служебных кабинетах, чтобы укреплять доверие и расширять круг контактов.

Следствие сейчас устанавливает возможную причастность других лиц в правоохранительной среде.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.