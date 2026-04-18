В Башкирии обновят музей национального героя Салавата Юлаева

Музей национального героя Салавата Юлаева в селе Малояз Республики Башкортостан отремонтируют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Специалисты уже обновили инженерные сети, привели в порядок кровлю и фасад здания. Сейчас они занимаются внутренними отделочными работами. В следующем году предусмотрено благоустроить прилегающую территорию.
«Мы планируем не просто отремонтировать здание, но и создать достойный, современный музей, который будет интересен посетителям любого возраста. Содержательная часть экспозиции будет существенно обновлена и расширена», — подчеркнул и. о. министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.