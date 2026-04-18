Житель Ачинска задержан по подозрению в краже выплат участникам СВО

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Ачинска. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года подозреваемый организовал схему хищения денежных выплат, предназначенных участникам специальной военной операции. Он выступал в роли свахи: помогал военнослужащим заключать браки с жительницами Ачинска. А когда мужчины отбывали к месту службы, подозреваемый забирал у женщин банковские карты, на которые поступали выплаты военнослужащих, и присваивал эти деньги. Следствию известно как минимум о трех таких эпизодах. Дома у подозреваемого проведены обыски, в ходе которых было обнаружено и изъято более миллиона рублей, больше десятка сотовых телефонов, паспорта, банковские карты, сим-карты различных операторов. Фигурант задержан. Суд заключил его под стражу. Оперативное сопровождение уголовного дела ведет УФСБ России по Красноярскому краю и региональные органы МВД. Идет следствие, в ходе которого собираются и закрепляются доказательства и устанавливаются лица, которые могли еще пострадать от его действий. Видео ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.