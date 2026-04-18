ГАИ сказало об изменении сроков лишения водительских прав в Беларуси

В Беларуси может быть сокращен срок лишения водительских прав. Об этом начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Виктор Ротченков рассказал БелТА.
Глава ГАИ напомнил об изменении кодексов по вопросам административной ответственности. Корректировки законодательства предусмотрели возможность приостановления или сокращения срока лишения права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами. Так, в Процессуально-исполнительном кодексе Беларуси появились две новые статьи. Согласно им решения по приостановлению или лишению права управления могут приниматься органами внутренних дел по ходатайству руководителя исполкома или администрации района города.
Например, может быть приостановлено лишение в отношении водителя, который имеет право на управление колесными тракторами и самоходными машинами. При этом, если такой водитель имеет удостоверение на управление другими видами транспорта, то лишение по ним останется.
Кроме того, определены ограничения, кому именно смогут раньше вернуть права. Например, лишение не смогут приостановить, если водителя привлекали к ответственности за вождение без прав или пьяное вождение, если еще не истек срок, после которого лицо считают не подвергшимся административному взысканию. Также это коснется водителей, которых уже ранее привлекали за нетрезвое вождение и езду без прав. И это же касается лица, которое не уплатило штраф за совершенное правонарушение. Но еще глава ГАИ заметил, что, если для водителя приостановили лишение прав, то есть и способы вернуть это лишение.
— Если, например, у такого человека прекращаются трудовые отношения, связанные с деятельностью по управлению колесными тракторами и самоходными машинами или если в органы внутренних дел поступит ходатайство руководителя органа местного управления о возобновлении лишения права управления, — прокомментировал Ротченков.
При этом могут быть сокращены сроки лишения водительских прав и для водителей всех категорий. Для них предусматриваются все те же условия и требования и добавляются дополнительные. Например, для приостановки лишения должно истечь не менее половины срока.
По закону приостановку лишения в отношении одного человека смогут рассматривать только один раз. Заявления ГАИ также будет рассматривать по ходатайству руководителя органа местного управления. И, если решение будет положительным, то водителю нужно будет сдать квалификационные экзамены на право управления транспортными средствами.
— Данная норма не изменилась, ведь и раньше после окончания срока лишения необходимо было сдавать экзамены, — констатировал Ротченков.