У харзы из Пермского зоопарка появился новый опекун

Музей северного пчеловодства «Тенториум» взял под опеку самца уссурийской харзы из Пермского зоопарка. Животному дали имя Бино — в честь героя мультфильма компании «Пчелография». Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Сейчас в Пермском зоопарке живут пять харз: три самца — Генри, Харитон и Бино, а также две самки — Черри и Лина. Их можно увидеть в зонах «Лесная мозаика» и «Обитатели гор».
Уссурийская харза или «Медовая собака», как её еще называют в китайской Маньчжурии, — самая пёстро окрашенная из куниц России. Зверёк с необычной окраской и строением тела: мускулистое и вытянутое, голова небольшая, а шея длинная, есть не очень пушистый хвост.
Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.Читать дальше