В Новопавловске на Ставрополье обустроят спуск к парку «Кура»

Завершить благоустройство планируется в конце августа.

Спуск к парку «Кура» в городе Новопавловске Кировского округа Ставропольского края благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

Специалисты заасфальтируют дорогу, смонтируют ограждение вдоль тротуара, обустроят остановку общественного транспорта и установят павильон для отдыха. Также будет выполнено озеленение территории. Завершить благоустройство планируется в конце августа.

«Проект жители округа выбрали сами — это важный знак доверия. Благоустройство спуска в парк “Кура” повысит удобство и безопасность прогулок, создаст дополнительные места для активного и спокойного отдыха», — отметил глава Кировского округа Николай Новопашин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.