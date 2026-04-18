Школьников Забайкалья приглашают на Региональный фестиваль профессий

Мероприятие пройдет с 20 по 24 апреля.

Источник: Национальные проекты России

Забайкальских школьников и их родителей приглашают принять участие в Региональном фестивале профессий «СПО ТУР», который ежегодно проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие пройдет с 20 по 24 апреля. На площадках колледжей и техникумов участников ждут профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии, консультации, интерактивные квизы и квесты.

«Фестиваль — это прекрасная возможность для школьников открыть для себя новые горизонты, для родителей — оценить перспективы образования своих детей, а для педагогов — обогатить профориентационную работу», — подчеркнула директор Читинского политехнического колледжа Людмила Емельянова.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.