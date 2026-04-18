Губернатор призвал активней совершенствовать систему образования в Красноярском крае

Вторая стратегическая сессия сотрудников образования и представителей власти прошла в Красноярске. Ее участники продолжили работу по формированию стратегии развития системы образования Красноярского края до 2036 года. Участие в сессии приняли губернатор региона, представители исполнительной и законодательной власти, краевой организации профсоюзов работников народного образования и науки, главы муниципальных округов, научные работники и эксперты отрасли. — У нас нет времени откладывать изменения, мы не можем тратить его на рассуждения, которые ни к чему не приведут. Необходимо сосредоточиться на том, что будет работать. Каждый отложенный год — это год жизни наших детей. Во время обсуждения представляйте своих детей: какое будущее вы им оставляете? Какую школу, техникум, университет? Какие педагогические коллективы будут работать? В скольких школах? Нам нельзя понижать планку, система образования Красноярского края должна быть самой лучшей в стране, — подчеркнул Михаил Котюков, выступая на сессии. Управленцы, педагоги, психологи и социальные работники проанализировали проблемы территорий в сфере воспитания и обучения, и по итогам обсуждений сформировали основные приоритеты, на которых предлагают строить образовательную деятельность региона в ближайшем будущем. — Все программы основаны на человекоцентричном подходе, практикоориентированности, равном доступе, открытости и партнерстве. Мы ориентированы на максимальное раскрытие потенциала человека, а образование рассматриваем как инвестицию для подготовки кадрового ресурса региона, когда успех определяется уровнем зарплат и востребованностью со стороны работодателей, — отметила Татьяна Гридасова, министр образования Красноярского края. На сессии семь экспертных групп определили три направления работы: «Технологическое и инновационное лидерство», «Переход от стратегии функционирования к современному ускоренному росту», «Системная реновация: перезагрузка и развитие». Так, эксперты предлагают создать в территориях Центры самоопределения выпускников, внедрить программы «Профессионалитета 2.0» и двойную систему наставничества.