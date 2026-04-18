До −3°С: какие регионы Казахстана накроют заморозки 19 апреля

На большей части территории Казахстана 19 апреля 2026 года сохранится погода без осадков под влиянием обширного антициклона. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

Источник: Zakon.kz

В то же время на западе, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами.

В горных районах юга и юго-востока и вовсе возможны осадки в виде дождя и снега.

Также отмечено, что в отдельных регионах прогнозируются туманы и усиление ветра, а на западе страны — пыльные бури.

«Ночью в северных регионах, в горных районах Туркестанской области, на севере и в предгорьях Алматинской области, а также в отдельных частях области Жетысу ожидаются заморозки до −2−3°С».Пресс-служба РГП «Казгидромет».

Кроме того, высокая пожарная опасность сохранится на западе Туркестанской и Жамбылской областей, а также на севере, юге и востоке области Жетысу.