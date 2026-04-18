До −3°С: какие регионы Казахстана накроют заморозки 19 апреля

В то же время на западе, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами.
В горных районах юга и юго-востока и вовсе возможны осадки в виде дождя и снега.
Также отмечено, что в отдельных регионах прогнозируются туманы и усиление ветра, а на западе страны — пыльные бури.
«Ночью в северных регионах, в горных районах Туркестанской области, на севере и в предгорьях Алматинской области, а также в отдельных частях области Жетысу ожидаются заморозки до −2−3°С».Пресс-служба РГП «Казгидромет».
Кроме того, высокая пожарная опасность сохранится на западе Туркестанской и Жамбылской областей, а также на севере, юге и востоке области Жетысу.