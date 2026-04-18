В Рязанской области отремонтируют дороги, ведущие к святыням

Участки трасс, по которым можно добраться к святым местам, отремонтируют на территории Рязанской области, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В частности, специалисты обновят 15,7 км дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Она ведет к церкви Илии Пророка в селе Дегтяном. Там приведут в порядок покрытие проезжей части, нанесут разметку и установят знаки. Аналогичные работы выполнят на участке автодороги Тамбов — Шацк протяженностью 12 км. Он проходит через село Казачья Слобода, где расположена церковь Архангела Михаила.
Еще предусмотрен ремонт участка трассы, проходящей через населенные пункты Пальные, Пионерский и Большое Жоково. В 2026 году мастера завершат обновление отрезка длиной 28,2 км. По этому маршруту прихожане едут к церкви Космы и Дамиана и Тихвинскому храму в Рыбновском округе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.