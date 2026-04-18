Дятлова: «Нам нужны большие детские сады, а не сады в приспособленных домах»

По словам главы администрации Калининграда, бывшие детсады Центрального района постепенно приспосабливают под другие социальные нужды.

Калининградские власти постепенно выводят детские сады Центрального района города из вилл и особняков. О том, что городу стоит приспосабливать эти помещения под другие социальные нужды, в пятницу, 17 апреля, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Все, что есть на балансе города Калининграда, мы не продаём и не отдаём, а придумываем этому новую жизнь и повторное применение. Всё, что работает на социалку, должно дальше работать на социалку», — пояснила Дятлова.

Свою позицию глава объяснила на примере бывшего детского сада № 30 (ул. Леонова, 4), который был приспособлен под «Дом семьи» в феврале прошлого года.

«Садик был малокомплектным. В рамках оптимизации мы понимали, что нам нужны большие детские сады, а не детские сады в приспособленных домах. Мы приняли решение о том, что мы закрываем здесь детский садик и открываем “Дом семьи”. Сюда переехали и нашли свою новую жизнь наши калининградцы серебряного возраста, здесь ведут активную жизнь. А второе — это наша молодёжь. Этот дом провёл огромное количество встреч, огромное количество всяких активностей», — уточнила глава.

Отметим, что город уже не первый год закрывает детские сады Центрального района, ссылаясь на некомплект в группах и переезд жителей с детьми в другие районы города. К примеру, детсад № 14 на улице Огарева, закрытый в 2025 году, решено было передать музыкальной школе имени Глиэра. Годом ранее в Центральном районе Калининграда закрыли пять детских садов.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше