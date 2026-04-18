Когда Красная горка в 2026 году: как правильно завершить Светлую неделю

Что это за праздник
Красной горкой в народе испокон веков называли первый весенний праздник после Пасхи. Для славян этот день открывал сезон свадеб и поминальных обрядов, пока полевые работы еще не начались в полную силу.
Почему называется Красной горкой
В старину слово «красная» несло иной смысл: оно означало не цвет, а красоту, радость, торжество. Так и Пасху величали «Красной» — в значении светлой, ликующей. «Горка» же отсылает к возвышенности, холму: именно на такие места люди выходили встречать рассвет, водить хороводы или поминать усопших. Сочетание слов рождало яркий образ — «праздничная высота», место, где земля встречается с небом в день всеобщего веселья.
Почему называется Антипасхой
В IV веке у праздника появилось официальное церковное название — Антипасха. С греческого это слово переводится как «вместо Пасхи» или «вслед за Пасхой». Никакого отрицания здесь нет: наоборот, верующие продолжают радоваться Воскресению Христову, словно обновляя праздник. Значение Антипасхи в том, что этот день ставит финальную точку в пасхальных торжествах.
Почему называется Фоминым воскресеньем
Позже за праздником закрепилось и другое имя — Фомино воскресенье. Оно связано с историей апостола Фомы, которого в народе прозвали «неверующим». Когда Христос впервые явился ученикам после Воскресения, Фомы среди них не было. Услышав рассказы о чуде, он усомнился: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю».
Спустя восемь дней Иисус вновь пришел к апостолам — и на этот раз Фома был с ними. Христос обратился к нему: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои; подай руку твою и вложи в ребра мои; и не будь неверующим, но верующим». В этот миг апостол обрел веру. Так день, когда сомневающийся обрел истину, стал символом укрепления в вере.
Когда Красная горка в 2026 году
Красная горка всегда выпадает на первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году верующие отметят его 19 апреля, ровно через неделю после Светлого Христова Воскресения, которое в этом году приходится на 12 апреля.
Красная горка завершает Светлую неделю, длящуюся в 2026 году с 13 по 19 апреля. Каждый из этих дней наполнен пасхальным ликованием, которое достигает своего финального аккорда в воскресенье. Для многих верующих это не просто окончание праздничной недели, а возможность разделить радость Воскресения с близкими, посетить богослужение и, по традиции, провести этот день в кругу семьи.
Церковь не одобряет посещение могил усопших на Красную горку.
Что можно и что нельзя делать на Красную горку
Красная горка — день, когда православный календарь призывает радоваться, а не ограничивать себя. Ни в древних языческих верованиях, ни в христианской традиции этот праздник не связан с запретами. Напротив: весна вступает в свои права, природа оживает, и верующим предлагают разделить это ликование.
Еда и пост
Великий пост остался позади, и на Антипасху возвращаются к привычному рациону. Мясо, масло, горячие блюда — никаких ограничений. Этот день считается продолжением пасхального торжества, поэтому строгости в питании не предусмотрены. Более того: православным рекомендуется причаститься, при этом во время Светлой седмицы не требуется заранее отказываться от скоромной пищи.
Свадьбы и венчания
Фомино воскресенье открывает сезон церковных браков после длительного перерыва. Это первый день, когда в храмах вновь совершают таинство венчания. Для пар, планирующих союз, Красная горка издавна считалась удачной датой: и природа благоволит, и церковь не против.
Посещение кладбищ
У славян существовал обычай посещать могилы предков именно на Красную горку. Православная традиция относится к этому сдержаннее: помянуть близких можно, но для заупокойных молитв отведен особый день — Радоница, которая в 2026 году выпадает на 21 апреля. В само Фомино воскресенье священники не служат панихиды: богослужения посвящены радости Воскресения, и скорбные ноты в них неуместны.
Народные приметы
В старину считалось дурным знаком, если молодежь отсиживалась дома в такой праздник. Парню, который избегал гуляний, предрекали: или останется холостым, или женится на некрасивой. Девушке, отказавшейся от хороводов, сулили плохого жениха или участь старой девы. Сегодня эти поверья воспринимаются как фольклор, но суть остается прежней: Красная горка — день для встреч, общения и новых начинаний.