Юрий Шалабаев приехал в кстовский парк на общегородской субботник

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял участие в общегородском субботнике, который проходит сегодня, 18 апреля. Об этом градоначальник рассказал в своем МАХ-канале.
Субботник пройдет сегодня на 47 общественных пространствах «большого Нижнего», а также в 7 парках и зонах отдыха. Кроме того, нижегородцы приведут в порядок территории предприятий, образовательных, культурных и спортивных учреждений, на территориях учреждений здравоохранения и во дворах своих домов. Ожидается, что в субботнике примут участие более 20 тысяч нижегородцев.
Юрий Шалабаев принял участие в субботнике и приехал на уборку в кстовский парк «Юбилейный», который является одним из любимых мест отдыха горожан.
Парк был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды». Его обновление стало возможным благодаря выбору жителей в ходе голосования. Контроль за благоустройством парка закреплен за депутатами от «Единой России».
«Несмотря на неприветливую погоду, жители вышли сегодня на уборку, решили помочь. Они тоже понимают, что такие пространства важно не только создавать, но и поддерживать — этим сегодня и займёмся», — рассказал Шалабаев.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Юрий Шалабаев приглашает нижегородцев на общегородской субботник 18 апреля.