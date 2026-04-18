Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в нижегородском аэропорту

На данный момент в нижегородском аэропорту задержано пять рейсов на вылет — в Сочи, Калининград, Екатеринбург и два в Санкт-Петербург. Столько же самолетов прибудут в столицу ПФО с опозданием: два из города на Неве и по одному из Москвы, Сочи и Екатеринбурга.