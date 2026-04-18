Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в нижегородском аэропорту

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск авиалайнеров. Об этом представители Росавиации сообщили в 12:33.
О мерах безопасности в воздушной гавани имени Чкалова было объявлено сегодня, 18 апреля, в 07:27. Аналогичные решения были приняты и в ряде других городов, в том числе в Ярославле, Оренбурге и Вологде.
На данный момент в нижегородском аэропорту задержано пять рейсов на вылет — в Сочи, Калининград, Екатеринбург и два в Санкт-Петербург. Столько же самолетов прибудут в столицу ПФО с опозданием: два из города на Неве и по одному из Москвы, Сочи и Екатеринбурга.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше