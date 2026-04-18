Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде за утро убрали больше двух тысяч кубометров мусора

Больше двух тысяч кубометров мусора собрали волгоградцы за время традиционного общегородского субботника.

С граблями, метлами и лопатами на улицы города сегодня вышли больше восьми тысяч жителей. Участники генеральной уборки не просто разгребли завалы мусора, но и высадили в парках и скверах молодые деревья.

— Субботники прошли сегодня во всех районах города. Волгоградцы привели в порядок территорию Центральной набережной и сквера на площади Чекистов, общественное пространство у памятного знака «Штаб Шумилова» на улице Южнобережной и другие парки, — рассказывают в пресс-службе администрации Волгограда. — Всего за утро жители убрали около 94 гектаров в скверах и на территориях прогулочных зон. С убранных участков вывезли 2200 кубометров мусора.

Площадки вокруг жилых домов субботним утром прибирали сотрудники управляющих компаний и ТСЖ. В мэрии заявляют, что внимание коммунальщиков заострили на площадках возле мусорных баков, где в начале весны чаще всего складируют горы веток и старых, отживших свой век, шин.

Как правильно избавиться от строительного хлама и спиленных деревьев, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото администрации Волгограда.