В Волгограде за утро убрали больше двух тысяч кубометров мусора

— Субботники прошли сегодня во всех районах города. Волгоградцы привели в порядок территорию Центральной набережной и сквера на площади Чекистов, общественное пространство у памятного знака «Штаб Шумилова» на улице Южнобережной и другие парки, — рассказывают в пресс-службе администрации Волгограда. — Всего за утро жители убрали около 94 гектаров в скверах и на территориях прогулочных зон. С убранных участков вывезли 2200 кубометров мусора.