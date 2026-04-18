Воронежский суд оставил в СИЗО экстрадированного из Таиланда куратора хищений у «Роскосмоса»

В Воронеже суд продлил арест ключевому фигуранту уголовного дела о хищении более 5,2 млрд рублей из бюджета оборонного сектора. Обвиняемый, которого экстрадировали из Таиланда после попытки скрыться от правосудия, останется в следственном изоляторе как минимум до 1 июля 2026 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 17 апреля.