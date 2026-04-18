Воронежский суд оставил в СИЗО экстрадированного из Таиланда куратора хищений у «Роскосмоса»

В Воронеже суд продлил арест ключевому фигуранту уголовного дела о хищении более 5,2 млрд рублей из бюджета оборонного сектора. Обвиняемый, которого экстрадировали из Таиланда после попытки скрыться от правосудия, останется в следственном изоляторе как минимум до 1 июля 2026 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 17 апреля.
Следствие установило, что с 2021 по 2024 год мужчина действовал в составе организованной группы. Преступники использовали госконтракты на поставку оборудования и выполнение работ для нужд предприятия, входящего в корпорацию «Роскосмос». Деньги выделялись в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса», однако вместо целевого использования миллиарды рублей были похищены путем обмана.
Пытаясь избежать ответственности, фигурант покинул Россию, из-за чего его пришлось объявлять в международный розыск. В феврале 2026 года власти Таиланда задержали и депортировали беглеца на родину. Несмотря на просьбы защиты заменить СИЗО на домашний арест, Советский районный суд Воронежа счел это невозможным, учитывая тяжесть обвинения и предыдущий опыт побега подозреваемого.