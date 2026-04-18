Столичных предпринимателей обучат азам деловой коммуникации

Мероприятие «Сила деловых связей» проведут 22 апреля для предпринимателей Москвы, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Поддержка малого и среднего бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участники узнают, как презентовать себя партнерам и клиентам, развивать личный бренд через публичные выступления и находить единомышленников. В частности, бизнес-тренер Наталья Хруленко и ментор программы для действующих предпринимателей Дмитрий Пономарев расскажут о московских деловых сообществах и их пользе для развития своего дела. А еще программа включает интерактивные сессии после каждого выступления экспертов и отдельную практическую часть для отработки техник делового общения.
Встреча пройдет с 14:00 до 18:00 в бизнес-пространстве «Митинг поинт» делового центра «Москва» по улице Охотный Ряд. Участие бесплатное, но всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться на портале «Малый бизнес Москвы».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.