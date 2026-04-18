Итоги дня: квантовый код, умные светофоры, новый краболов, обновление центра, турнир памяти

Новый краболов спустили на воду на Амурском судостроительном заводе.
На Восточной верфи (управляющая компания — Амурский судостроительный завод ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна «Ительмен» проекта 03141. Краболов построен в рамках реализации программы обновления рыбопромыслового флота России и предназначен для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде, сообщает пресс-служба ОСК.
Акция «Вода России» стартовала сразу в двух городах Хабаровского края.
Всероссийская экологическая акция «Вода России» одновременно стартовала в двух самых крупных городах Хабаровского края. Мероприятия прошли в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Волонтеры краевой столицы привели в порядок 300 м берега Амура, а активисты Комсомольска-на-Амуре прошли 2,5 км набережной, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Хабаровские школьники написали свой первый квантовый код.
Открытый урок о квантовом программировании прошел в хабаровской школе № 33 для учеников 7-го класса. Ученики познакомились с новым направлением в разработке программного обеспечения — квантовым программированием, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и связи Хабаровского края.
В Хабаровске в работу светофоров внедряют системы с ИИ.
В рамках двухмесячника по санитарной уборке в Хабаровске начали очистку светофоров. По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука специалисты Научного производственного центра организации дорожного движения не только проводят весеннюю «помывку» оборудования, но и внедряют системы с искусственным интеллектом, способные самостоятельно анализировать дорожную ситуацию и предотвращать заторы, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Дмитрий Демешин: Наших талантливых детей надо объединять, а главное — зажигать в них звезды!
В рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района официально открыл свои двери новый культурно-досуговый центр. В церемонии открытия принял участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, который лично пообщался с воспитанниками и оценил творческое пространство, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Турнир памяти хабаровских воспитанников хоккея стартовал в «Платинум Арене».
Турнир памяти хабаровских воспитанников хоккея «Мы помним» (0+) стартовал в «Платинум Арене». Участниками турнира стали шесть команд из Хабаровска и города Свободный. Борьбу за медали ведут «CROSSROAD», ДВГАФК, ДПС, «Союз» (Свободный), ДВГУПС и «Амур-2002», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.