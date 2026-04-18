Доктор Мясников назвал группу людей, которые редко болеют раком

Доктор объяснил, что синдром Жильбера — это не болезнь. Люди с такой особенностью организма живут полноценной жизнью, а иногда и дольше остальных. Единственный заметный симптом — периодическое пожелтение кожи или глаз, но на качество жизни это не влияет.