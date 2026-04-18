Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор Мясников назвал группу людей, которые редко болеют раком

Волгоградцы могут на себе проверить рекомендации эксперта.

Волгоградцам, у которых диагностирован синдром Жильбера, не стоит переживать за этот диагноз. Врач Александр Мясников заявил, что это состояние абсолютно безвредно. Более того, такие люди реже сталкиваются с онкологическими заболеваниями, пишет «Лента.ру».

Доктор объяснил, что синдром Жильбера — это не болезнь. Люди с такой особенностью организма живут полноценной жизнью, а иногда и дольше остальных. Единственный заметный симптом — периодическое пожелтение кожи или глаз, но на качество жизни это не влияет.

«Они лучше нас живут», — подчеркнул Мясников. Он отметил, что наличие этого синдрома снижает риск развития рака.

В случае с синдромом Жильбера прогноз благоприятный: диагноз не требует лечения и не ограничивает активность.

Ранее сообщалось, как можно победить гипертонию без таблеток.