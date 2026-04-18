Доктор Мясников назвал группу людей, которые редко болеют раком

Волгоградцам, у которых диагностирован синдром Жильбера, не стоит переживать за этот диагноз. Врач Александр Мясников заявил, что это состояние абсолютно безвредно. Более того, такие люди реже сталкиваются с онкологическими заболеваниями, пишет «Лента.ру».
Доктор объяснил, что синдром Жильбера — это не болезнь. Люди с такой особенностью организма живут полноценной жизнью, а иногда и дольше остальных. Единственный заметный симптом — периодическое пожелтение кожи или глаз, но на качество жизни это не влияет.
«Они лучше нас живут», — подчеркнул Мясников. Он отметил, что наличие этого синдрома снижает риск развития рака.
В случае с синдромом Жильбера прогноз благоприятный: диагноз не требует лечения и не ограничивает активность.
