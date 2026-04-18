Reuters узнал, какой ущерб был нанесен нефтяному рынку из-за Ирана

Из-за невыполнения планов по добыче нефти с начала войны на Ближнем Востоке мировая экономика потеряла более $50 млрд. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на расчеты аналитиков Wood Mackenzie и данные компании Kpler.
За 50 дней войны США с Ираном, согласно информации Kpler, с мирового рынка были вытеснены 500 млн баррелей нефти и конденсата, что стало крупнейшим сбоем в энергоснабжении в современной истории. За время конфликта из-за роста цен на нефть в среднем до около $100 за баррель упущенная прибыль из-за нехватки поставок составила примерно $50 млрд, сообщил старший нефтяной аналитик Kpler Йоханнес Раубалла.
Потеря 500 млн баррелей нефти, по оценке старшего аналитика Wood Mackenzie Иэна Моуэта, эквивалентна 11-дневной остановке движения автомобильного транспорта во всем мире или отсутствию поставок нефти в глобальную экономику на пять дней.
Такого объема топлива также хватило бы для четырехмесячной работы судоходной отрасли по всему миру. Reuters пишет, что 500 млн баррелей покрывают почти месячное потребление нефти в США.
Несмотря на заявления Ирана об открытии Ормузского пролива, Reuters пишет, добыча нефти будет восстанавливаться медленно. По оценке Йоханнеса Раубалла, добыча тяжелой нефти на месторождениях в Кувейте и Ираке вернется к нормальным производственным показателям через четыре или пять месяцев. Восстановление поврежденных производств в катарском Рас-Лаффане может занять годы.
После начала боевых действий США и Израиля против Ирана Тегеран перекрыл для прохода танкеров Ормузский пролив, через который на мировой рынок поставлялось до 20% всей нефти. Исламская Республика в рамках ответных ударов на атаки США поразила ракетами и дронами несколько энергетических объектов стран Персидского залива. Под иранскими атаками оказалось крупнейшее в мире производство сжиженного природного газа в Рас-Лаффан в Катаре.
Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства 17 апреля. Глава МИД страны Аббас Арагчи сообщил, что транзит судов через пролив будет оставаться открытым вплоть до окончания режима прекращения огня. 18 апреля Корпус стражей Исламской революции объявил, что военный контроль над проливом возобновляется.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.