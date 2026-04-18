Reuters узнал, какой ущерб был нанесен нефтяному рынку из-за Ирана

После начала боевых действий США и Израиля против Ирана Тегеран перекрыл для прохода танкеров Ормузский пролив, через который на мировой рынок поставлялось до 20% всей нефти. Исламская Республика в рамках ответных ударов на атаки США поразила ракетами и дронами несколько энергетических объектов стран Персидского залива. Под иранскими атаками оказалось крупнейшее в мире производство сжиженного природного газа в Рас-Лаффан в Катаре.