В День древонасаждения «КП — Ростов-на-Дону» приняла участие в озеленении города

В субботу, 18 апреля, в Ростове-на-Дону проходит весенний День древонасаждения. Свой вклад в озеленение города внес и коллектив «КП — Ростов-на-Дону». В акции участвовала директор Ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева.
Мероприятие, организованное администрацией Донской столицы, проходит во всех районах города. Так, в Кировском организовано семь площадок для высадки, среди которых улицы Пушкинская, Горького, Большая Садовая, Университетский переулок, а также скверы.
Глава Кировского района Ростова-на-Дону Наталия Симаченко заметила, что с каждым годом к высадке деревьев присоединяется все больше горожан. Татьяна ТИХОНОВА.
— Сегодня на Пушкинской улице высадили цветущие породы: сливу писарди и черемуху. Также в районе появились березы, клены, платаны, и много роз, — рассказала в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» глава Кировского района Наталия Симаченко.
При этом используются крупномерные саженцы:
— Это деревья высотой до пяти-шести метров, с хорошим обхватом ствола. Они приживаются лучше, и дальше идут в рост около 80 процентов деревьев и кустарников.
Глава Кировского района Ростова-на-Дону Наталия Симаченко и директор Ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева. Татьяна ТИХОНОВА.
По словам главы, с каждым годом жители активнее участвуют в озеленении.
— Люди видят результаты прошлых посадок и сами хотят создавать красоту в родном городе. Также на своих территориях наводят порядок организации, ТСЖ и управляющие компании. Их сотрудники также высаживают цветы и кустарники. Пройдет буквально неделя, и город пышно зацветет.
«КП — Ростов-на-Дону» присоединилась к высадке деревьев на пересечении улицы Пушкинской с проспектом Соколова. Татьяна ТИХОНОВА.
