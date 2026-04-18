Сильные ливни ожидаются в Нижегородской области 18 апреля — МЧС

В субботу, 18 апреля 2026 года, в течение дня, сохраняясь и вечером, в отдельных районах Нижегородской области и столицы региона, Нижнего Новгорода, прогнозируются сильные ливни. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Нижегородских водителей просят быть предельно внимательными, уменьшить скорость движения. Такие меры необходимы из-за снижения видимости на дороге, размягчения грунтовых покрытий и обочин, увеличения вероятности заносов и потери управляемости из-за скользкого дорожного полотна.
Ранее нижегородцев уже предупреждали, что половина месячной нормы осадков выпадет в городе за выходные.