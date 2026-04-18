В центре Калининграда снова занялись подготовкой постамента для памятника князю Владимиру

В центре Калининграда, на территории, примыкающей к площади Победы, снова занялись подготовкой постамента для памятника князю Владимиру. Работы возобновились, площадка огорожена забором, стоит техника. На месте — кучи песка и лежит арматура — из нее делают основание, которое, вероятно, скоро забетонируют.
Как прокомментировали в пресс-службе Калининградской епархии, работы близятся к завершению.
«В настоящий момент на территории соборной площади завершаются работы по благоустройству в рамках подготовки постамента для будущего памятника», — говорится в сообщении.
Ответить на вопросы о сроках в епархии отказались. Неизвестно также где сам памятник и готов ли он.
Напомним, памятник князю Владимиру в Калининграде планировали поставить еще в 2015 году, к очередному визиту Патриарха. Но планы поменялись. Как сказал тогдашний мэр Александр Ярошук, приостановка работ была связана с нехваткой средств у неких спонсоров. Не нашлись деньги и в следующие годы.
В 2017 году территорию будущего монумента передали в безвозмездное пользование приходу Кафедрального собора Христа Спасителя.