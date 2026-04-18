В центре Калининграда снова занялись подготовкой постамента для памятника князю Владимиру

Работы по благоустройству завершаются.

Источник: Комсомольская правда

В центре Калининграда, на территории, примыкающей к площади Победы, снова занялись подготовкой постамента для памятника князю Владимиру. Работы возобновились, площадка огорожена забором, стоит техника. На месте — кучи песка и лежит арматура — из нее делают основание, которое, вероятно, скоро забетонируют.

Как прокомментировали в пресс-службе Калининградской епархии, работы близятся к завершению.

«В настоящий момент на территории соборной площади завершаются работы по благоустройству в рамках подготовки постамента для будущего памятника», — говорится в сообщении.

Ответить на вопросы о сроках в епархии отказались. Неизвестно также где сам памятник и готов ли он.

Напомним, памятник князю Владимиру в Калининграде планировали поставить еще в 2015 году, к очередному визиту Патриарха. Но планы поменялись. Как сказал тогдашний мэр Александр Ярошук, приостановка работ была связана с нехваткой средств у неких спонсоров. Не нашлись деньги и в следующие годы.

В 2017 году территорию будущего монумента передали в безвозмездное пользование приходу Кафедрального собора Христа Спасителя.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
