Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на месяц ограничат движение по Бельскому мосту

На выезде из Уфы частично перекроют движение из-за ремонта дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Минтрансе Башкирии напоминают об ограничениях движения на выезде из Уфы. Из-за ремонта на трассе «Уфа — Аэропорт» с 3 апреля до 6 мая 2026 года будет ограничено движение на Бельском мосту.

Как пояснили в министерстве транспорта республики, движение будет закрыто по крайней правой полосе движения в сторону Уфы, а также по правой полосе в сторону аэропорта на арочном мосту.

— Ограничения вводятся кратковременно — только на время производства работ, — сообщили в Минтрансе Башкирии.

Также на участке трассы «Уфа-Аэропорт» будет частично ограничено движение от магазина «Дачник» до стелы на выезде из города. Власти просят автомобилистов учитывать ограничения движения при планировании маршрутов.