В Уфе на месяц ограничат движение по Бельскому мосту

В Минтрансе Башкирии напоминают об ограничениях движения на выезде из Уфы. Из-за ремонта на трассе «Уфа — Аэропорт» с 3 апреля до 6 мая 2026 года будет ограничено движение на Бельском мосту.
Как пояснили в министерстве транспорта республики, движение будет закрыто по крайней правой полосе движения в сторону Уфы, а также по правой полосе в сторону аэропорта на арочном мосту.
— Ограничения вводятся кратковременно — только на время производства работ, — сообщили в Минтрансе Башкирии.
Также на участке трассы «Уфа-Аэропорт» будет частично ограничено движение от магазина «Дачник» до стелы на выезде из города. Власти просят автомобилистов учитывать ограничения движения при планировании маршрутов.