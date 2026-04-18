В Белгородской области обновят 3 здания горно-политехнического колледжа

Три корпуса Губкинского горно-политехнического колледжа в Белгородской области обновят при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.
В частности, специалисты модернизируют кондитерский цех. Здание площадью более 240 кв. м рассчитано на 700 мест. Сейчас мастера занимаются оштукатуриванием стен, устройством слаботочных сетей и электрики. А в учебно-производственном корпусе и двухэтажном здании столовой проводят демонтажные работы.
На всех объектах планируют привести в порядок фасады и входные группы, заменить кровлю, установить окна и витражи, выполнить отделку и смонтировать инженерные сети. Согласно контракту, ремонт должны выполнить до конца 2026-го, но строители будут прилагать все усилия, чтобы завершить его к началу учебного года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.