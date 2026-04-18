В Красноярске полиция пресекла несколько нарушений миграционного законодательства

Сотрудники краевой полиции при силовой поддержке бойцов патрульно-постовой службы МУ МВД России «Красноярское» провели профилактические мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Проверки прошли в местах концентрации и проживания иностранных граждан в Кировском районе краевого центра и Березовского района. В результате выявлено 18 административных правонарушений в сфере миграции. Так в Березовском районе на оптово‑торговой базе полицейские выявили двоих иностранных граждан, которые незаконно работали не по тем профессиям, что были указаны в их патентах. Им были назначены административные штрафы — по 2 000 рублей каждому. Также два индивидуальных предпринимателя были привлечены к административной отвественности за незаконное использование труда иностранных работников. В Кировском районе Красноярска во время проверки строительного объекта обнаружили трех иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Они привлечены к административной ответственности, а в отношении их работодателей инициирована соответствующая проверка. В поле зрения правоохранителей попали трое иностранцев, нарушивших режим пребывания. Двое из них подлежат принудительному выдворению за пределы Российской Федерации, третьему назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей. А в отношении принимающей стороны составлено четыре протокола по ст. 18.9 КоАП РФ. ГУ МВД России по Красноярскому краю категорически предупредило работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу: нужно строго соблюдать нормы миграционного законодательства! Тому, кто игнорирует эти требования, грозят привлечение к административной ответственности и штраф до 800 тысяч рублей. В отдельных случаях — приостановление деятельности организации.