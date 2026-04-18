Воспитателей добавили в список получателей жилищных сертификатов в Калининградской области

Также расширили перечень претендентов среди учителей.

Воспитатели смогут оформить сертификат для покупки жилья в Калининградской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, получить сертификат смогут работники государственных и муниципальных образовательных организаций региона. Также расширен перечень среди учителей. Теперь эта мера поддержки доступна преподавателям всех общеобразовательных предметов.

Жилищный сертификат могут получить педагоги в возрасте до 45 лет. Трудовой стаж должен составлять не менее трёх лет в должности «учитель» или «воспитатель» в организации, от которой человек представляет документы.

«Выплата носит целевой характер и может быть использована для приобретения нового и вторичного жилья, а также покупки в собственность жилого помещения по договору участия в долевом строительстве на территории Калининградской области, уплату первоначального взноса и проведение ремонтных работ в приобретённом жилом помещении», — подчёркивают в пресс-службе.

Жилищные сертификаты выдают педагогам с 2021 года. Меру социальной поддержки уже получили 206 человек. В январе 2025 года размер выплаты увеличили до 2,5 млн рублей. Сертификатами с повышенной суммой воспользовались 66 учителей.