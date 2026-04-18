Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде 18 апреля

Мобильный интернет снова пропал в Нижегородской области 18 апреля, сообщают нижегородцы.
Местные жители связывают это с угрозой атаки БПЛА, из-за которой утром был закрыт аэропорт.
Нижегородцы пожаловались на медленную загрузку сервисов. По их словам, некоторые невозможно открыть вовсе.
Ранее нижегородцы начали терять доступ к российским сервисам с VPN.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше