Сильные дожди ожидаются местами по Нижегородской области в течение дня 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В связи с этим возможны локальные подтопления в результате замусоривания ливневых стоков и дренажно-коллекторных систем, затопления пониженных участков дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, сельхозугодий.
Также прогнозируются затруднения в работе всех видов транспорта и возникновения оползней.
Населению рекомендуют, находясь в личном транспорте, снизить скорость, так как ухудшается видимость и повышается скользкость дороги.