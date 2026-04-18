Пьяный красноярец угнал полицейский автомобиль и попал в ДТП (видео)

В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в неправомерном завладении служебным автомобилем.
В пресс-службе краевой полиции сообщили, что утром 18 апреля в Красноярске неизвестный угнал служебный автомобиль. Позже машину с механическими повреждениями правоохранители обнаружили в одном из дворов на ул. Шахтеров.
«Оперативники Управления уголовного розыска и оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого Главка установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель. Мужчина был задержан по месту жительства», — рассказали в ГУ МВД по краю.
По словам задержанного, он распивал алкоголь с друзьями в баре. После ссоры с приятелями он отправился домой. На улице «по какой-то причине» угнал полицейский автомобиль и попал в ДТП. Испугавшись, мужчина скрылся с места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.
