Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный красноярец угнал полицейский автомобиль и попал в ДТП (видео)

В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в неправомерном завладении служебным автомобилем.

В пресс-службе краевой полиции сообщили, что утром 18 апреля в Красноярске неизвестный угнал служебный автомобиль. Позже машину с механическими повреждениями правоохранители обнаружили в одном из дворов на ул. Шахтеров.

«Оперативники Управления уголовного розыска и оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого Главка установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель. Мужчина был задержан по месту жительства», — рассказали в ГУ МВД по краю.

По словам задержанного, он распивал алкоголь с друзьями в баре. После ссоры с приятелями он отправился домой. На улице «по какой-то причине» угнал полицейский автомобиль и попал в ДТП. Испугавшись, мужчина скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.