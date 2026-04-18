В Индустриальном районе Перми задержали мужчину за расклейку объявлений

За такие действия предусмотрены штрафы.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжаются рейды по выявлению и пресечению размещения рекламы в неположенных местах. Очередной случай зафиксирован в Индустриальном районе.

16 апреля сотрудники городской Административно-технической инспекции совместно с представителями Росгвардии задержали мужчину, который размещал объявления в запрещённых местах. Рекламу он клеил на дорожный знак, фасады жилых домов, опоры освещения и урны. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

По данным городских служб, подобные проверки проводятся ежедневно. С начала 2025 года в ходе совместных рейдов уже задержаны пять человек, а в целом за год — 30 нарушителей, занимавшихся незаконной расклейкой на улицах города.

В администрации Перми напоминают, что за такие действия предусмотрены штрафы: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч — для должностных лиц и до 100 тысяч — для организаций.