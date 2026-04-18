Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на чем не скупиться в Беларуси, сообщила пресс-служба президента.
Так, во время республиканского субботника белорусскому лидеру доложили о ходе строительства Национального исторического музея. Лукашенко сказал, что следует использовать отечественные материалы, приведя пример.
— Все надо делать из своих материалов, как делают китайцы. Мы все можем сделать, — прокомментировал он.
Также с министром культуры Маратом Марковым Александр Лукашенко обсудил формирование музейных экспозиций и сказал при этом не скупиться.
— Смотри, чтобы было оптимально. Потому что скупой платит дважды. Надо сделать, чтобы избежать всякой критики, — дал поручение главе Минкульта белорусский лидер.
В этом контексте также шла речь о сроках завершения всех работ и о том, что возможно открытие музея приурочат к знаковой для Беларуси дате Дню народного единства 17 сентября. На данный момент фактически завершены работы по фасаду здания, в том числе остекление и кровельные работы.
Также уже на финальном этапе — первая очередь обустройства парка Народного единства. Работы планируют завершить к августу 2026 года. И уже в мае должны открыть подземный переход к музею.
Глава Беларуси вместе с другими участниками субботника высадил деревья на прилегающей к музею территории.
Глава Беларуси вместе с другими участниками субботника высадил деревья на прилегающей к музею территории.
Также власти сказали, сколько денег собрали на республиканском субботнике в Беларуси, раскрыв, что они пойдут на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы.
