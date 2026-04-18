Лукашенко сказал, на чем не скупиться в Беларуси

Лукашенко сказал, на чем не нужно скупиться в Беларуси и почему.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на чем не скупиться в Беларуси, сообщила пресс-служба президента.

Так, во время республиканского субботника белорусскому лидеру доложили о ходе строительства Национального исторического музея. Лукашенко сказал, что следует использовать отечественные материалы, приведя пример.

— Все надо делать из своих материалов, как делают китайцы. Мы все можем сделать, — прокомментировал он.

Также с министром культуры Маратом Марковым Александр Лукашенко обсудил формирование музейных экспозиций и сказал при этом не скупиться.

— Смотри, чтобы было оптимально. Потому что скупой платит дважды. Надо сделать, чтобы избежать всякой критики, — дал поручение главе Минкульта белорусский лидер.

В этом контексте также шла речь о сроках завершения всех работ и о том, что возможно открытие музея приурочат к знаковой для Беларуси дате Дню народного единства 17 сентября. На данный момент фактически завершены работы по фасаду здания, в том числе остекление и кровельные работы.

Также уже на финальном этапе — первая очередь обустройства парка Народного единства. Работы планируют завершить к августу 2026 года. И уже в мае должны открыть подземный переход к музею.

«Комсомолка» ранее писала, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника во второй раз поработает на стройке Национального исторического музея.

Глава Беларуси вместе с другими участниками субботника высадил деревья на прилегающей к музею территории.

Также власти сказали, сколько денег собрали на республиканском субботнике в Беларуси, раскрыв, что они пойдут на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы.

Напомним, правительство объявило республиканский субботник в Беларуси на 18 апреля. Ранее Минтруда сказало, кого в Беларуси не допустят на республиканский субботник.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше