Коммерсанту пришлось заплатить омичам за обеззараживание 200 тысяч цветов из Китая

Заражение импортной цветочной продукции опасным вредителем обнаружили на таможенном посту омские сотрудники Россельхознадзора. В срезах гвоздики, гипсофилы и эустомы ввезенных на территорию Омской области из Китайской Народной Республики транзитом через Республику Казахстан, был найден цветочный калифорнийский трипс. Партия цветов, в количестве 193 180 штуки, была задержана, а ее владельцу омичи предложили два варианта дальнейших действий: согласиться с уничтожением всей партии, или провести платную процедуру обеззараживания. Коммерсант согласился на последний вариант.