Коммерсанту пришлось заплатить омичам за обеззараживание 200 тысяч цветов из Китая

Омские специалисты Россельхознадзора обнаружили в крупной партии импортных цветов опасного вредителя, и предложили предпринимателю провести платную процедуру фумигации.

Источник: Комсомольская правда

Заражение цветочным калифорнийским трипсом обнаружили в транзитной партии цветов должностные лица Управления Россельхознадзора по Омской области. Хозяину 200 тысяч китайских цветов, ввезенных в Омскую область из Казахстана, предложили альтернативу: либо уничтожить товар, либо провести платную процедуру обеззараживания всей партии.

Заражение импортной цветочной продукции опасным вредителем обнаружили на таможенном посту омские сотрудники Россельхознадзора. В срезах гвоздики, гипсофилы и эустомы ввезенных на территорию Омской области из Китайской Народной Республики транзитом через Республику Казахстан, был найден цветочный калифорнийский трипс. Партия цветов, в количестве 193 180 штуки, была задержана, а ее владельцу омичи предложили два варианта дальнейших действий: согласиться с уничтожением всей партии, или провести платную процедуру обеззараживания. Коммерсант согласился на последний вариант.

Как сообщили в ведомстве, после процедуры фумигации (обеззараживания) специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области провели повторный отбор образцов. Новая лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинного объекта, и выпуск продукции в свободное обращение был разрешен.