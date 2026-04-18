Всероссийская зарядка прошла в Успенском районе Кубани

Всероссийская зарядка состоялась 7 апреля во всех школах и детских садах Успенского района Краснодарского края, сообщили в управлении образованием администрации района. Ее организовали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Событие объединило более 5 тысяч ребят. Подчеркивается, что зарядка стала центральным мероприятием акции «Будь здоров!», приуроченной ко Всемирному дню здоровья. По всей стране ее участники могли пройти скрининг, направленный на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.
«Основная цель акции — формирование у детей мотивации к ведению здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. Проведенные мероприятия стали продолжением цикла физкультурно-спортивных событий, проводимых в образовательных организациях района, направленных на привлечение внимания к вопросам здоровья и вовлечение как можно большего числа учащихся и их родителей к активному образу жизни», — прокомментировал заместитель начальника управления образованием администрации Успенского района Дмитрий Товстоляк.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.