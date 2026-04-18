Нижегородская группа «Разряд» выпустила клип к Дню воинской славы России

Песня «Александр Невский» была выполнена в рок-обработке.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородская группа «Разряд» выпустила музыкальный клип, приуроченный к Дню воинской славы России, который отмечается сегодня, 18 апреля. Песню посвятили Ледовому побоищу, она была выполнена в рок-обработке. Об этом группа сообщила в своих соцсетях.

Представители группы рассказали, что такая тема была выбрана не случайно. 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года на льду Чудского озера дружина Александра Невского и народное ополчение разбили рыцарей Ливонского ордена. Сражение, где решающим ударом стала фланговая атака княжеской дружины, вошло в историю как Ледовое побоище.

Войско крестоносцев потерпело поражение и понесло огромные по тем временам потери. По сообщениям летописи, в битве пало 450 немецких воинов, 50 рыцарей и множество пехотинцев попали в плен.

На тонком апрельском льду под тяжестью доспехов рыцари и пешие воины утонули в воде Чудского озера. После битвы Ливонский орден отказался от притязаний на русские земли и заключил мир в том же 1242 году.

«Всё это нашло отражение в нашем клипе, — отметил лидер “Разряда” Сергей Костенков, — хотя и с определенными допущениями. Работа заняла почти месяц, и мы надеемся, что зрители оценят, ведь тема ратного подвига актуальна и сегодня».

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что нижегородские артисты вошли в топ-1000 артистов в СНГ по версии Яндекс Музыки.

