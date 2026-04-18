В томском микрорайоне Радонежском открыли новую врачебную амбулаторию

Современная врачебная амбулатория начала работу в микрорайоне Радонежском в Томске, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В учреждении разместили кабинеты, где будут вести прием терапевты и педиатры, а еще прививочные, процедурные и кабинеты функциональной диагностики. Его оснастили необходимым медицинским оборудованием, техникой и мебелью, для маломобильных пациентов предусмотрены пандусы и поручни в санузлах.
В новой амбулатории будут обслуживать 3,5 тыс. взрослых пациентов и 3,2 тыс. детей. Они также смогут проходить вакцинацию, иммунодиагностику, ЭКГ и другие обследования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.