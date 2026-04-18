В Башкирии высадят около 2 миллионов деревьев в ходе акции «Сад памяти»

Около 2 млн деревьев высадят на территории Республики Башкортостан в ходе международной эколого-патриотической акции «Сад памяти», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
В 2026 году инициатива приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Впервые деревья будут высажены и в память о жертвах геноцида.
Акция продлится в республике до 13 мая. Саженцы укоренят на территории общей площадью около 600 га. Центральное событие пройдет вблизи села Байгильдино Нуримановского района. Там обустроят «Лес Героев», в котором планируется высадить более 8 тыс. сеянцев сосны, липы и ясеня.
«Акция “Сад памяти” прочно закрепилась как добрая и значимая традиция в Башкортостане. Это больше чем просто высадка деревьев — это возможность для каждого жителя внести свой личный вклад в сохранение памяти о тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, и о тех, кто сегодня отстаивает наши интересы в зоне специальной военной операции. Мы видим огромный энтузиазм у жителей республики, трудовых коллективов, молодежи и гордимся этим», — подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.