Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии высадят около 2 миллионов деревьев в ходе акции «Сад памяти»

Ее центральное событие пройдет возле села Байгильдино — там появится «Лес Героев».

Около 2 млн деревьев высадят на территории Республики Башкортостан в ходе международной эколого-патриотической акции «Сад памяти», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

В 2026 году инициатива приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Впервые деревья будут высажены и в память о жертвах геноцида.

Акция продлится в республике до 13 мая. Саженцы укоренят на территории общей площадью около 600 га. Центральное событие пройдет вблизи села Байгильдино Нуримановского района. Там обустроят «Лес Героев», в котором планируется высадить более 8 тыс. сеянцев сосны, липы и ясеня.

«Акция “Сад памяти” прочно закрепилась как добрая и значимая традиция в Башкортостане. Это больше чем просто высадка деревьев — это возможность для каждого жителя внести свой личный вклад в сохранение памяти о тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, и о тех, кто сегодня отстаивает наши интересы в зоне специальной военной операции. Мы видим огромный энтузиазм у жителей республики, трудовых коллективов, молодежи и гордимся этим», — подчеркнул министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.