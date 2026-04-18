Глава ГАИ раскрыл нарушения, которые фиксируют новые камеры на дорогах Беларуси

По словам начальника главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова, новые камеры сейчас в качестве эксперимента внедрили на автодороге Р53 Слобода — Новосады. Система не только фиксирует допущенные водителями нарушения ПДД, но и сразу информирует водителей, выводя информацию на табло. Всего фиксируются четыре вида правонарушений: превышение скорости движения, управление транспортным средством без техосмотра, управление и нахождение в авто без ремня безопасности, использование телефонной связи во время движения.