Глава ГАИ раскрыл нарушения, которые фиксируют новые камеры на дорогах Беларуси

В Беларуси на трассах тестируют новую интеллектуальную транспортную систему, пишет БелТА.
По словам начальника главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова, новые камеры сейчас в качестве эксперимента внедрили на автодороге Р53 Слобода — Новосады. Система не только фиксирует допущенные водителями нарушения ПДД, но и сразу информирует водителей, выводя информацию на табло. Всего фиксируются четыре вида правонарушений: превышение скорости движения, управление транспортным средством без техосмотра, управление и нахождение в авто без ремня безопасности, использование телефонной связи во время движения.
— Камеры считывают регистрационный знак автомобиля-нарушителя, о чем водитель узнает спустя пять километров на информационном табло, — пояснил Ротченков.
При этом «письма счастья» приходят водителям по двум нарушениям, если была превышена скорость движения и отсутствовал допуск к участию в дорожном движении. За использование телефона во время движения и непристегнутый ремень безопасности пока только информируют и проводят профилактику.
— Когда мы будем готовы привлекать к ответственности и по этим нарушениям, то обязательно дополнительно проинформируем всех участников движения. — предупредил глава ГАИ.
