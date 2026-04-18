Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черняховске арестовали мужчину, избившего знакомого до комы

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Источник: Клопс.ru

В Черняховске 51-летнего местного жителя заключили под стражу по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Калининградской области.

По версии следствия, вечером 2 апреля в подъезде дома на улице Суворова между мужчинами произошёл конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанёс своему 34-летнему знакомому не менее четырёх ударов кулаком по голове. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, он находится в коме.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В прокуратуре отметили, что решение о заключении под стражу принято с учётом позиции надзорного ведомства. Ход расследования находится на контроле.